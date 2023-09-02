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Сегодня, 14:57

Нейросеть на удивление хорошо справилась с переводом Starfield на русский язык

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Starfield.
Фото Bethesda Softworks

Недавно мы рассказывали о машинном переводе Starfield сомнительного качества.

Starfield. Starfield получил машинную русификацию в лучших традициях пиратских переводов нулевых

Но есть и хорошие новости — нейросетевой переводчик DeepL справился с этой задачей гораздо лучше. На скриншотах заметно, что текст в игре переведен вполне адекватно и даже не особенно косноязычно.

Разумеется, это не профессиональная локализация, сделанная людьми, но так хотя бы получится поиграть, не отвлекаясь на хохот от особенно «удачных» строчек.

Скачать перевод можно на сайте Zone of Games. Перед его установкой рекомендуется проверить целостность файлов игры в Steam.

Источник: TG-канал
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Starfield получил машинную русификацию в лучших традициях пиратских переводов нулевых
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