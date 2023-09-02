Нейросеть на удивление хорошо справилась с переводом Starfield на русский язык

Недавно мы рассказывали о машинном переводе Starfield сомнительного качества.

Но есть и хорошие новости — нейросетевой переводчик DeepL справился с этой задачей гораздо лучше. На скриншотах заметно, что текст в игре переведен вполне адекватно и даже не особенно косноязычно.

Разумеется, это не профессиональная локализация, сделанная людьми, но так хотя бы получится поиграть, не отвлекаясь на хохот от особенно «удачных» строчек.

Скачать перевод можно на сайте Zone of Games. Перед его установкой рекомендуется проверить целостность файлов игры в Steam.