Нейросеть изобразила кольца в стиле Mass Effect, Diablo, GTA и других игр

Пользователь Reddit применил нейросеть, чтобы изобразить кольца в стиле популярных игр — и получилось совсем неплохо. При составлении картинок использовались следующие игры:

Halo

Bloodborne

Borderlands

The Legend of Zelda

Tomb Raider

Alice: Madness Returns

Mass Effect

Diablo

God of War: Ragnarok

GTA: Vice City

Portal

Фото Reddit

Фото Reddit

Фото Reddit

Фото Reddit

Фото Reddit

Фото Reddit

Фото Reddit

Фото Reddit

Фото Reddit

Фото Reddit

Какой из образов получился самым узнаваемым? Пишите в комментариях!