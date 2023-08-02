Нейросеть изобразила кольца в стиле Mass Effect, Diablo, GTA и других игр
Пользователь Reddit применил нейросеть, чтобы изобразить кольца в стиле популярных игр — и получилось совсем неплохо. При составлении картинок использовались следующие игры:
- Halo
- Bloodborne
- Borderlands
- The Legend of Zelda
- Tomb Raider
- Alice: Madness Returns
- Mass Effect
- Diablo
- God of War: Ragnarok
- GTA: Vice City
- Portal
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Какой из образов получился самым узнаваемым? Пишите в комментариях!
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