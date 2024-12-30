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Невозможно поиграть в «Смуту» — российская консоль от МТС разочаровала депутата

Евгения Воскресенская
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Фото соцсети Антона Горелкина

Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин подарил сыну недавно появившуюся на рынке консоль от МТС. Парламентарий решил поделиться этой новостью с читателями своего Telegram-канала. «Откровенно говоря, российского в этой консоли ровно половина: вся аппаратная часть произведена в Китае», — написал депутат.

МТС Fog Play. Вышла консоль от МТС — на ней можно поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2

Чего нельзя сказать о самом сервисе облачного гейминга, к которому подключается консоль: по словам Горелкина, он полностью развернут на российских серверах. Поминутная оплата показалась депутату очень удобной, ведь так можно за пару часов попробовать сразу несколько игр.

Впрочем, в одну из них поиграть так и не удалось. «Если бы не отсутствие «Смуты», поставил бы консоли от МТС твердую четверку», — подытожил Горелкин.

Консоль от МТС.
Фото соцсети Антона Горелкина
Источник: TG-канал Антона Горелкина
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