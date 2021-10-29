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Непомнящий считает, что победа Team Spirit на The International изменит отношение к киберспорту в России

20:05
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который в конце года поспорит за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном, в интервью «СЭ» поделился своими мыслями об успехе Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2.

— Очень рад за ребят, особенно за тренера Айрата Газиева, — отметил «СЭ» Непомнящий — Мы с ним играли еще в первую «Доту», и я неплохо знаю его лично. Не стал бы говорить, что меня эта победа прямо-таки воодушевила, но в любом случае здорово, что титул вернулся в СНГ после десяти лет отсутствия. Надеюсь, это даст большой толчок к развитию киберспорта и изменит обывательское отношение к киберспортсменам.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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