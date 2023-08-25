Неподкупная полиция и никаких постельных сцен — новые детали о Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Появились свежие подробности о дополнении Phantom Liberty и обновлении 2.0 для Cyberpunk 2077. Разработчики определились с датой — патч выйдет перед релизом дополнения. После этого игроки смогут сбросить навыки.

Посетить новый район Догтаун без Phantom Liberty не выйдет, а значит, не получится и прокачать новую ветку развития Relic — очки для нее выдают только терминалы в Догтауне. А вот новых постельных сцен не появится совсем.

Зато в новых квестах Ви отправится угонять автомобили. Правда, в процессе стоит быть осторожным — подкупить копов возможности не будет.