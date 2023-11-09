Необычный хоррор Golden Light можно забрать в Epic Games Store бесплатно — его сделали в России

Сюрреалистичный хоррор Golden Light можно забрать в Epic Games Store совершенно бесплатно. Его основная особенность — процедурная генерация: игра создает не только новые уровни, но и новое оружие, и даже новые «пугалки».

На странице игры разработчики хвастаются наличием в ней говорящего велосипеда и говорящего «чувака в унитазе», а также возможностью «съесть или бросить во врагов» мясное яблоко или жирные губы.

Создали столь необычную игру в России, а одним из разработчиков студии Mr. Pink был блогер Да Нил.