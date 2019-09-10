NBA 2K20 стала лидером британского чарта продаж по итогам недели

NBA 2K20 стала самой продаваемой игрой в британском чарте за прошедшую неделю. Несмотря на лидерство, баскетбольный симулятор продался на треть хуже, чем версия предыдущего года.

На втором месте расположился ремейк Spyro Reignited Trilogy, который вернулся в чарт после небольшого перерыва. Замкнула тройку лидеров The Dark Pictures Anthology: Man of Medan. Вторая новинка недели — Catherine: Full Body — расположилась на девятом месте списка.

Свои позиции также улучшили FIFA 19, Mario Kart 8: Deluxe и Crash Team Racing: Nitro-Fueled. Wreckfest, которая на прошлой неделе занимала вторую строчку, опустилась на десятое место чарта.