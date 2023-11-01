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Сегодня, 14:31

Названы российские цены на Apple MacBook Pro на базе процессора M3 — они начинаются от 206 тысяч рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Apple

MacBook Pro и моноблоки iMac с процессорами M3 были анонсированы недавно, но их уже можно предзаказать в России — в частности, на платформе CDEK.

MacBook Pro. Цены на MacBook Pro M3 будут начинаться от 1599 долларов


Правда, цена оказалась кусачей — в зависимости от мощности процессора за новый макбук придется выложить от 206 до 422 тысяч рублей. Приобрести iMac получится несколько дешевле — от 168 тысяч. Многие комментаторы выражают недовольство такими ценами, но более простых альтернатив пока не найти.

Источник: iXBT
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