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Сегодня, 22:15

Названы игры, в которые сложнее всего научиться играть

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Dota 2.
Фото Valve

На Reddit обсудили игры, привлекающие геймплеем, но отпугивающие сложностью. В топе оказались Dwarf Fortress, Kerbal Space Program и Elite: Dangerous. Оказалось, что летать в космос не проще, чем строить колонию гномов.

Ничуть не удивляет и то, что люди называют игры из серии Crusader Kings. Однако на удивление многим слишком сложной кажется Dota 2. Впрочем, эта игра действительно может вывести неподготовленного игрока из равновесия огромным количеством предметов, правил и способностей.

Источник: Redd
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