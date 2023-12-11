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Названы худшие игры 2023 года — в списке Gollum и Rise of Kong

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото IguanaBee

Конец года — хорошее время для подведения итогов, в том числе и негативных.

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Фото IguanaBee

Судя по рейтингу Metacritic, худшей игрой года стала Skull Island: Rise of Kong — многострадальная игра про обезьяну получила всего 23% положительных рецензий. Неудивительно, ведь выглядит Rise of Kong как привет из прошлого.

Фото Flux Game Studio

На втором месте располагается Walking Dead: Destinies — игра более чем сомнительного качества, сделанная по франшизе, давно растерявшей интерес зрителей, поэтому и 29% положительных рецензий.

Фото RWS

Также в этом списке можно найти Postal 4 с 30% положительных рецензий. Впрочем, стоит заметить, что игроки в Steam оценили игру значительно лучше — там у Postal 4 74% положительных отзывов.

Фото Daedalic

И, разумеется, в список попала Lord of the Rings: Gollum — игра, которая оказалась настолько плохой, что похоронила студию Daedalic. Удивительно, но у «Голлума» сравнительно высокая оценка — целых 34% положительных рецензий.

Источник: TG-канал
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