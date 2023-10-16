Названа самая успешная видеоигра в мире

Теперь официально: Minecraft стал самой популярной платной игрой в истории. Разработчики заявили, что продали уже более 300 миллионов копий, тем самым обогнав GTA 5, которую продали «всего-то» 185 миллионов раз. Только за последние два с половиной года Minecraft купили 60 миллионов геймеров.

Впрочем, почивать на лаврах в Mojang Studios не собираются — скоро Minecraft получит очередное обновление и новый контент, посвященный «Звездным войнам». Дополнение «Путь джедая» позволит игроку встретиться с культовыми персонажами вроде Йоды и Оби-Вана Кеноби и создать собственный световой меч.