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Сегодня, 20:10

Названа самая успешная видеоигра в мире

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Minecraft: Star Wars — Path of the Jedi.
Фото Mojang Studios.

Теперь официально: Minecraft стал самой популярной платной игрой в истории. Разработчики заявили, что продали уже более 300 миллионов копий, тем самым обогнав GTA 5, которую продали «всего-то» 185 миллионов раз. Только за последние два с половиной года Minecraft купили 60 миллионов геймеров.

Впрочем, почивать на лаврах в Mojang Studios не собираются — скоро Minecraft получит очередное обновление и новый контент, посвященный «Звездным войнам». Дополнение «Путь джедая» позволит игроку встретиться с культовыми персонажами вроде Йоды и Оби-Вана Кеноби и создать собственный световой меч.

Источник: DTF
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