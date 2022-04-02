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Сегодня, 15:51

Названа дата проведения Future Games Show и PC Gaming Show

Пьеретта АРКАН
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Названа дата проведения Future Games Show и PC Gaming Show.

Издания PC Gamer и Games Radar объявили, что готовят свои традиционные трансляции Future Games Show и PC Gaming Show. Оба мероприятия запланированы на 12 июня, точное время начала пока не названо.

На PC Gaming Show демонтирируют все компьютерные новинки. А Future Games Show мероприятие для для любителей PlayStation, Xbox, Nintendo и РС.

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Названные игровые шоу проводят три раза в год, в марте, июне и августе. На данный момент про программы трансляций пока ничего не сообщают.

Напомним, что в этом году одно из самых знаковых мероприятий, Е3 2022 было отменено и в онлайн и в оффлайн формате.

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