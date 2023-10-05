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Сегодня, 20:28

Названа цветовая гамма GTA 6 — игра будет использовать светлые тона

Богдан Виноградов
Корреспондент
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GTA 5.
Фото Rockstar Games

В интернете появились слухи, что в основе цветовой схемы GTA 6 будут лежать два цвета — фиолетовый и белый.

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Разумеется, это не значит, что игра будет выглядеть как Saint's Row 3 — речь идет о цветах, использующихся при оформлении ключевых элементов, вроде красного и черного цветах в Red Dead Redemption 2.

Учитывая, что GTA: Vice City в свое время отличалась розовым неоном, а место действия шестой части вновь будет вдохновлено Майами — поверить в этот «инсайд» совсем несложно.

Источник: TG-канал
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