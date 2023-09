Назван топ-25 самых популярных франшиз 2023 года — GTA и Ведьмак в списке

Сервис Fandom опубликовал топ-25 самых популярных франшиз 2023 года. В числе номинантов — игры, кино, сериалы и аниме.

Первое место в топе занимает всемирно-известная франшиза «Звездные войны». За ней в тройке лидеров Marvel и One Piece.

Мандалорец. Фото Disney

Четвертое место занимает вселенная игр The Elder Scrolls, а вот всеобще любимые франшизы GTA и Ведьмак находятся на 13 и 24 местах соответственно. Не исключено, что в следующем году они будут в топе намного выше, так как появится больше информации о новых проектах по франшизам.

GTA Online. Фото Rockstar Games

Полный список:

1. Звездные войны

2. Marvel

3. One Piece

4. The Elder Scrolls

5. Гарри Поттер

6. Барби

7. Йеллоустоун

8. The Last of Us

9. Fallout

10. Disney

11. Elden Ring

12. Джон Уик

13. GTA

14. Final Fantasy

15. Наруто

16. The Legend of Zelda

17. DC

18. League of Legends

19. Стартрек

20. Тень и кость

21. Покемоны

22. Губка Боб квадратные штаны

23. Resident Evil

24. Ведьмак

25. Ходячие мертвецы