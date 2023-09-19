Найден способ, как поиграть в Mortal Kombat 1 по сети из России и Беларуси

У игроков из России и Беларуси возникли трудности с доступом к сетевым серверам Mortal Kombat 1 — геймеры просто не могут поиграть по сети с другими. Из-за этого они стали целенаправленно занижать оценки игре. Ответа от разработчиков не последовало, но фанаты сами нашли способ, как обойти это ограничение.

Чтобы поиграть в онлайне Mortal Kombat 1 из России и Беларуси, нужно:

Зайти в настройки сети на ПК, PS5 или Xbox Series. Вручную прописать параметры DNS: 176.99.11.77 в качестве основного сервера и 80.78.247.254 в качестве дополнительного сервера.

Если данный способ не помог, то проблема может решиться при помощи VPN.

Релиз Mortal Kombat 1 состоялся 19 сентября на PS5, Xbox Series, Switch и ПК.