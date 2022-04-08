NAVI проиграли FaZe и покинули ESL Pro League Season 15

В четвертьфинальном матче плей-офф ESL Pro League Season 15 FaZe победили NAVI со счетом 2:0.

Первая карта Inferno, которую выбрали FaZe, закончилась их победой (16:11). Следующей картой была Dust 2 — выбор NAVI. Проиграв 11:4 в первой половине, NAVI и закончили со счетом 12:16.

Следующим соперником FaZe в полуфинале турнира станет команда FURIA.

ESL Pro League Season 15 проходит с 9 марта по 10 апреля в Дюссельдорфе, Германия. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 823 000 долларов США и слот на BLAST Premier: World Final 2022.

Гэсэр Галсанов