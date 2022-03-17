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Сегодня, 18:05

NAVI получили бан на турнирах от Riot Games по League of Legends: Wild Rift

Игорь Константинов
Читать «СЭ» в
NAVI получили бан на турнирах от Riot Games по League of Legends: Wild Rift.

Состав NAVI по League Legends: Wild Rift исключен из списка участников квалификации в европейскую лигу за нарушение регламента, сообщает Riot Games на своей официальной странице в Twitter.

В одном из матчей тренер команды NAVI Владимир «OSPREAY» Гончар дал доступ к своему игровому аккаунту третьему лицу, что запрещено правилами турнира.

«OSPREAY» не сможет выступать на турнирах от Riot Games в течение полугода. Вся остальная команда NAVI получила трехмесячные баны на официальных турнирах.

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