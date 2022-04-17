NAVI одержали первую победу на RMR-турнире для Европы

В рамках PGL Major Antwerp 2022 RMR A прошел матч между NAVI и Quazar. Он прошел в формате best of 1 (матч длинной в одну карту) и завершился победой NAVI 16-12.

В качестве игровой карты был выбран Ancient. В защите NAVI смогли набить 10 раундов, после, перейдя за атаку, они почти отдали камбэк, но все же завершили на счете 16-12.

Для прохода на основную стадию мейджора NAVI надо выиграть еще в двух матчах.

PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR A проводится с 17 по 20 апреля, команды разыгрывают 95 000 долларов США и 8 слотов на PGL Major Antwerp 2022.