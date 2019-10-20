Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Киберспорт

Natus Vincere вышли в финальный этап EPL Season 10

08:20

Natus Vincere победили G2 Esports в матче группового этапа ESL Pro League Season 10 по CS:GO и гарантировали себе квоту в финальной стадии турнира. Матч завершился со счетом 2:1 — 16:10 на Overpass, 14:16 на Mirage, и 16:13 на Dust2.

G2 Esports продолжит борьбу за квоту в финальный этап соревнования. Коллектив Неманья «nexa» Исаковича прошел во второй раунд европейского дивизиона, матчи которого стартуют 13 ноября. Восемь коллективов разыграют 4 слота EPL Season 10. Ранее во второй раунд прошли FaZe Clan, BIG, Ninjas in Pyjamas, Team Vitality, Fnatic и North.

Европейский этап ESL Pro League Season 10 проходит с 8 по 18 октября в Лондоне.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/natus-vincere-vyshli-v-finalnyi-etap-epl-season-10

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир