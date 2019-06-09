Natus Vincere стали лидерами на четвертой неделе PUBG Europe League

Natus Vincere заняли первую строчку после второго игрового дня на четвертой неделе PUBG Europe League.
Коллектив выиграл первый и третий матчи и набрал 46 очков. FaZe Clan опустилась на второе место (20 очков). Тройку лучших замкнула Raise Your Edge, которая набрала 42 балла.
Team Vitality опустилась на четвертое место, а Team Liquid и UNITY делят 5-6 место в таблице. В топ-8 также попали Pittsburgh Knights и Digital Athletics.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/pubg/news/natus-vincere-stali-liderami-na-chetvertoi-nedele-pubg-europe-league
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