Natus Vincere прошли в полуфинал PUBG Global Championship 2019

Natus Vincere заняли шестое место в группе A на PUBG Global Championship 2019 и заработали слот в полуфинальной стадии соревнования.

В первом этапе турнира команда Арсения «ceh9» Иванычева заработала 41 очко — за шесть раундов состав сделал 16 убийств и оформил победу на карте Sanhok.

Всего из группы A в полуфинальный этап прошли восемь коллективов, среди которых двухкратный чемпион PUBG Europe League команда FaZe Clan. Состав Ивана «ubah» Капустина занял вторую строчку в группе с 54 очками, лидером стала OGN Entus Ace — она набрала 57 баллов.

Еще восемь участников полуфинала определятся в матчах группы B. Там 10 ноября поборются Team Liquid, Four Angry Men, Team SoloMid, CrowCrowd и еще 12 команд.

PUBG Global Championship 2019 проводят в США с 8 по 24 ноября. На турнире 32 команды разыгрывают 3 миллиона долларов в режиме отрядов от первого лица. Победитель соревнования получит миллион долларов.