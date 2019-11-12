Natus Vincere попали в группу с Gen.G в полуфинале PUBG Global Championship 2019

Организаторы PUBG Global Championship 2019 анонсировали посев команд в полуфинал турнира. Natus Vincere попали в группу В с Gen.G Esports, OGN Entus Ace и другими.

Полуфинал PUBG Global Championship 2019 пройдет с 15 по 17 ноября в Лос-Анджелесе. 24 команды распределили на три группы по восемь составов в каждой. Участники трех групп сразятся между собой: А против В, С против А и В против С. 16 коллективов из топа итоговой таблицы отправятся в финал, а остальные восемь покинут соревнование. Решающий этап состоится 23-24 ноября в Окленде.

PUBG Global Championship станет завершающим турниром текущего киберспортивного сезона PUBG. Соревнование проходит с 8 по 24 ноября в США. Призовой фонд чемпионата составляет два миллиона долларов.