Natus Vincere открыли подразделение по Rainbow Six Siege

Natus Vincere подписали немецкий состав Mock-it Esports по Rainbow Six: Siege.

На официальном сайте организации указано, что участников финального ростера объявят до закрытия трансферного окна 3 марта.

Mock-it Esports сформировала состав по Rainbow Six Siege в сентябре 2018 года. Коллектив занял 5-8 место на LAN-финале Pro League Season 8, победил на Coupe de France 2018, а также остановился на 9-12 строчке Six Invitational 2019.