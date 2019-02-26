Natus Vincere открыли подразделение по Rainbow Six Siege

Natus Vincere подписали немецкий состав Mock-it Esports по Rainbow Six: Siege.
На официальном сайте организации указано, что участников финального ростера объявят до закрытия трансферного окна 3 марта.
Mock-it Esports сформировала состав по Rainbow Six Siege в сентябре 2018 года. Коллектив занял 5-8 место на LAN-финале Pro League Season 8, победил на Coupe de France 2018, а также остановился на 9-12 строчке Six Invitational 2019.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/news/natus-vincere-otkryli-podrazdelenie-po-rainbow-six-siege
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