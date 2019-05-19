04:06 | Киберспорт

Natus Vincere и G2 Esports сохранили позиции в тройке лучших после двух серий на PEL — Phase 2

0
Обсудить

G2 Esports и Natus Vincere остались в тройке сильнейших после двух серий второй фазы PUBG Europe League – коллективы имеют 56 и 48 очков соответственно.

Team SoloMid дважды вошла в топ-3 и сделала 12 убийств, благодаря чему заняла восьмое место в общем зачете. Pittsburgh Knights опустилась на 4 место (45 очков), уступив третью строчку FaZe Clan (47 очков).

Team Liquid занимает 10 место в общем зачете (32 очка), а CrowCrowd, M19 и Winstrike Team – 11, 12 и 13 места соответственно.

Вторая фаза PUBG Europe League проходит с 17 мая по 7 июля в Берлине. 16 участников посеяли в одну группу, где они соревнуются на протяжении всего чемпионата. Призовой фонд турнира составляет 350 тысяч долларов.

 

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/pubg/news/natus-vincere-i-g2-esports-sokhranili-pozicii-v-troike-luchshikh-posle-dvukh-serii-na-pel-phase-2

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ