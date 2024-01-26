Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 21:43

Настольная игра по Cyberpunk 2077 официально выйдет в России

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Cyberpunk 2077: Gangs of Night City.
Фото CD PROJEKT RED

В России официально выйдет настольная игра Cyberpunk 2077: Gangs of Night City.

Игра будет полностью на русском языке и будет продаваться в солидной сборке: внутри любителей «настолок» ждет не только книга с правилами и игровое поле, но и пластмассовые миниатюры банд Найт-Сити.

Cyberpunk 2077: Gangs of Night City.
Фото CD PROJEKT RED

Игрокам предстоит выбрать одну из пяти фракций и привести ее к господству. Точной даты выхода игры пока нет.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Тренер «Байера» Хаби Алонсо сравнивает Вирца с Месси
Биография Квинси Промеса: легенда в «Спартаке» и подсудимый в Нидерландах
Выживший при крушении Falcon 10 врач заявил, что Евсюкова была обнаружена мертвой
Главный тренер «Ливерпуля» Клопп объявил об уходе по окончании сезона
СКР установил точку пуска поразившей Ил-76 ракеты
Медведев предрек США гражданскую войну и образование «Техасской Республики»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Кучеров vs Маккиннон, что с Ничушкиным, суперскандал в Канаде
«Калгари» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
«Ванкувер» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Покер Цыплакова обеспечил «Спартаку» место в кубковой восьмерке
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» подписала новый большой контракт с Зерновым
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Разработчики «Смуты» показали новый трейлер — для такой «красоты» понадобится RTX 3080

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости