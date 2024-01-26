Настольная игра по Cyberpunk 2077 официально выйдет в России
В России официально выйдет настольная игра Cyberpunk 2077: Gangs of Night City.
Игра будет полностью на русском языке и будет продаваться в солидной сборке: внутри любителей «настолок» ждет не только книга с правилами и игровое поле, но и пластмассовые миниатюры банд Найт-Сити.
Cyberpunk 2077: Gangs of Night City.
Фото CD PROJEKT RED
Игрокам предстоит выбрать одну из пяти фракций и привести ее к господству. Точной даты выхода игры пока нет.
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