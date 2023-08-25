Напеваем и мычим — как работает новый поиск музыки YouTube

YouTube тестирует новую функцию поиска музыки — пока она доступна только некоторым пользователям Android. Эта функция работает примерно так, как приложение Shazam, но, в отличие от него, позволяет напеть нужную композицию.

Для успешного поиска достаточно всего трех секунд — в предыдущей попытке сделать что-то подобное в приложении Hum to Search от Google мычать приходилось от 15 секунд и больше. Когда новая функция станет доступна для всех без исключения пользователей, и станет ли вообще, сейчас ответить невозможно.