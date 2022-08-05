Овечкин сыграет на турнире по киберспорту в «Лужниках» с призовым фондом в 1 миллион рублей
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в турнире по киберспорту NHL 22, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 13 августа, сообщает ТАСС.
Соревнования будут разделены на три дивизиона: профессиональный, полупрофессиональный и любительский.
Мероприятие проводится департаментом спорта Москвы и хоккейной академией имени Овечкина. Призовой фонд турнира составит 1 миллиона рублей.
Источник: https://tass.ru/sport/15403073?
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