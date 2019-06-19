Начался открытый набор в сборную России по Overwatch

Сборная России по Overwatch запустила набор в команду для участия в чемпионате мира. Прием заявок завершится 23 июня, а тестирование игроков начнется днем позже.

Отбор участников в сборную России пройдет в два этапа. С 24 по 27 июня устроят открытый смотр — игроки смогут транслировать матчи на любых платформах. Следующая стадия пройдет в закрытом режиме. Организаторы не сообщили, когда назовут финальный состав команды.

По правилам чемпионата мира, стать участниками сборной могут стать только граждане России, которым к октябрю 2019 года будет как минимум 18 лет.

Чемпионат мира по Overwatch 2019 проведут на BlizzCon в США. Первые матчи пройдут 1 ноября.