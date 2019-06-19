Начался открытый набор в сборную России по Overwatch

Сборная России по Overwatch запустила набор в команду для участия в чемпионате мира. Прием заявок завершится 23 июня, а тестирование игроков начнется днем позже.
Отбор участников в сборную России пройдет в два этапа. С 24 по 27 июня устроят открытый смотр — игроки смогут транслировать матчи на любых платформах. Следующая стадия пройдет в закрытом режиме. Организаторы не сообщили, когда назовут финальный состав команды.
По правилам чемпионата мира, стать участниками сборной могут стать только граждане России, которым к октябрю 2019 года будет как минимум 18 лет.
Чемпионат мира по Overwatch 2019 проведут на BlizzCon в США. Первые матчи пройдут 1 ноября.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/overwatch/news/nachalsya-otkrytyi-nabor-v-sbornuyu-rossii-po-overwatch