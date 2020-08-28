Начало бета-тестрования NHL и посвященные игре анонсы отложены в знак поддержки протестов в США

Начало бета-тестирования NHL 21, а также все связанные с игрой анонсы были перенесены на более поздний срок в знак поддержки протестов в США. Об этом объявила EA Sports.

24 августа в городе Кеноша в штате Висконсин полицейские несколько раз выстрелили в 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Он выжил, но ему пришлось перенести операцию. После этого в США начались акции протеста.

Ранее были перенесены матчи НХЛ, НБА, MLS и MLB.