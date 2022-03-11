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Сегодня, 14:47

Кибер-Гонконг, катаны и взрывы: новый трейлер Waned: Dead

Опубликован новый трейлер Waned: Dead
Игорь Паков

На YouTube-канале IGN вышел трейлер Waned: Dead. Анонсированный в октябре экшен от третьего лица разрабатывается студией Solei и будет выпущен российским издателем 110 Industries в 2022 году.

Играть предстоит за Ханну Стоун — лейтенанта тайного отдела гонконгской полиции Zombie Squad. Боевка будет сочетать холодное и огнестрельное оружие в стиле Devil May Cry и Bayonetta. В игре также будет присутствовать глубокая система повреждения врагов, которая будет влиять на их поведение в бою. Кроме этого, в игре обещают элементы детективных расследований c анализом найденных улик, которые «окунут игрока в настоящую полицейскую работу».

Бывшие разработчики Ninja Gaiden из Team Ninja создают новую игру в сеттинге мрачного киберпанка, но также наполнят игру черным юмором. Композитором выступит диджей Даша Раш. Релиз проекта запланирован на PC, PS5 и Xbox Series, а в ближайшие месяцы обещают опубликовать новые подробности.

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