Кибер-Гонконг, катаны и взрывы: новый трейлер Waned: Dead

На YouTube-канале IGN вышел трейлер Waned: Dead. Анонсированный в октябре экшен от третьего лица разрабатывается студией Solei и будет выпущен российским издателем 110 Industries в 2022 году.

Играть предстоит за Ханну Стоун — лейтенанта тайного отдела гонконгской полиции Zombie Squad. Боевка будет сочетать холодное и огнестрельное оружие в стиле Devil May Cry и Bayonetta. В игре также будет присутствовать глубокая система повреждения врагов, которая будет влиять на их поведение в бою. Кроме этого, в игре обещают элементы детективных расследований c анализом найденных улик, которые «окунут игрока в настоящую полицейскую работу».

Бывшие разработчики Ninja Gaiden из Team Ninja создают новую игру в сеттинге мрачного киберпанка, но также наполнят игру черным юмором. Композитором выступит диджей Даша Раш. Релиз проекта запланирован на PC, PS5 и Xbox Series, а в ближайшие месяцы обещают опубликовать новые подробности.