На выставке «Россия» была представлена российская игра, подозрительно похожая на Subway Surfers

Международная выставка-форум «Россия» выпустила на своем сайте небольшую игру, похожую на хит для смартфонов.

ИграРоссия. Фото Россия.рф

Проект представляет из себя браузерный раннер, подражающий Subway Surfers — правда, вместо железных дорог и охранника с собакой герой просто путешествует по красивым местам России и собирает монетки.

ИграРоссия. Фото Россия.рф

Поиграть можно бесплатно, а если зарегистрироваться на сайте, то можно и посоревноваться с другими игроками через таблицу рекордов.