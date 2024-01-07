Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 14:55

На выставке «Россия» была представлена российская игра, подозрительно похожая на Subway Surfers

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ИграРоссия.
Фото Россия.рф
ИграРоссия.
Фото Россия.рф
ИграРоссия.
Фото Россия.рф
1/3

Международная выставка-форум «Россия» выпустила на своем сайте небольшую игру, похожую на хит для смартфонов.

ИграРоссия.
Фото Россия.рф

Проект представляет из себя браузерный раннер, подражающий Subway Surfers — правда, вместо железных дорог и охранника с собакой герой просто путешествует по красивым местам России и собирает монетки.

ИграРоссия.
Фото Россия.рф

Поиграть можно бесплатно, а если зарегистрироваться на сайте, то можно и посоревноваться с другими игроками через таблицу рекордов.

2
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Григорий Родченков даст показания по делу бывшего президента IBU Бессеберга
Чехия победила Финляндию со счетом 8:5 и взяла бронзу МЧМ-2024
В Британии заявили об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ
Мать 20-летней шорт-трекистки Середы уточнила причину ее смерти
Российские силы сбили два украинских самолета Су-25 и Су-27 за сутки
В Подольске возбудили дело по факту ограничения подачи тепла в дома
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Тяжело ли живется «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Александр Радулов не продлевает контракт с «Ак Барсом»
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Самсонов — на драфте отказов
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Форвард Меркулов дебютировал в «Бостоне»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появились первые фото iPhone 16 — правда, они не от Apple

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости