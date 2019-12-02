На турнирах по PUBG Mobile разыграют пять миллионов долларов в 2020 году

Tencent выделит пять миллионов долларов на турниры по PUBG Mobile в 2020 году. Об этом представители компании объявили на LAN-финале PUBG Mobile Club Open — Fall Split Global Finals.

Издатели также запустят новую систему лиг, которая будет включать три дивизиона — любительский, полупрофессиональный и профессиональный. В рамках последнего будут проводиться региональные турниры, а лучшие команды будут получать слоты на международных соревнованиях и чемпионате мира в конце года.

PUBG Mobile вышла 9 февраля 2018 года на iOS и Android. Игровой процесс идентичен версии для компьютеров, но управление и графика адаптированы для мобильных устройств. В сентябре игра обошла мобильную версию Fortnite по прибыли.