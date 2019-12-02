На турнирах по PUBG Mobile разыграют пять миллионов долларов в 2020 году
Tencent выделит пять миллионов долларов на турниры по PUBG Mobile в 2020 году. Об этом представители компании объявили на LAN-финале PUBG Mobile Club Open — Fall Split Global Finals.
Издатели также запустят новую систему лиг, которая будет включать три дивизиона — любительский, полупрофессиональный и профессиональный. В рамках последнего будут проводиться региональные турниры, а лучшие команды будут получать слоты на международных соревнованиях и чемпионате мира в конце года.
PUBG Mobile вышла 9 февраля 2018 года на iOS и Android. Игровой процесс идентичен версии для компьютеров, но управление и графика адаптированы для мобильных устройств. В сентябре игра обошла мобильную версию Fortnite по прибыли.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/pubg/news/na-turnirakh-po-pubg-mobile-v-2020-godu-razygrayut-usd5-mln