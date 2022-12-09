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Сегодня, 07:07

На The Game Awards 2022 показали игровой процесс Warhammer 40K: Space Marine 2

Евгений Козинов
Корреспондент
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Warhammer 40K: Space Marine 2.
Фото Twitter

На игровой выставке The Game Awards 2022 был показан новый трейлер Warhammer 40K: Space Marine 2. Впервые был продемонстрирован игровой процесс.

Сюжет игры будет продолжать историю Капитана Титуса. В ролике показали, как десантник бьется с противниками, используя огнестрельное оружие и ближний бой.

Релиз игры запланирован на 2023 год. Точная дата выхода будет объявлена позже. Выйдет Warhammer 40K: Space Marine 2 на всех популярных платформах: Xbox Series, PlayStation 5 и ПК.

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