13:24 | Киберспорт

На "Самара Арене" установлен рекорд по киберспорту

0
Обсудить

На "Самара Арене" установлен рекорд по киберспорту. На стадионе прошел первый турнир по киберфутболу FIFA. 230 участников, 245 матчей. Сегодня официально стало известно, что турнир стал самым массовыми в своей категории (формат LAN) для российского киберспорта.

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ