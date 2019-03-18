На "Самара Арене" установлен рекорд по киберспорту. На стадионе прошел первый турнир по киберфутболу FIFA. 230 участников, 245 матчей. Сегодня официально стало известно, что турнир стал самым массовыми в своей категории (формат LAN) для российского киберспорта.

На "Самара Арене" установлен рекорд по киберспорту! 🕹️⚽️ 16 февраля на стадионе проходил первый турнир по киберфутболу FIFA. 230 участников, 245 матчей. Сегодня официально стало известно, что турнир стал самым массовыми в своей категории (формат LAN) для российского киберспорта! pic.twitter.com/Us2A6z35oc – МинСпорт СО (@minsport63) 18 марта 2019 г.