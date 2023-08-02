На релизе Mortal Kombat 1 будет иметь 20 разных локаций — они потрясают своей красотой

Разработчики Mortal Kombat 1, «мягкого» перезапуска самого популярного файтинга, раскрыли количество боевых арен на релизе игры — их будет 20.

Разумеется, со временем будут появляться новые локации, в бесплатных обновлениях или платных DLC, но уже сейчас есть на что посмотреть.

Игроки будут драться на фоне полуразрушенных восточных храмов и шикарных отелей, добивать противников в лесу с живыми деревьями и на фестивале с фонариками и фейерверками. В общем, локации вас точно порадуют своей красотой и мелкими деталями. Ждем релиза игры 14 сентября.