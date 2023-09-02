На Reddit считают, что Starfield — это шаг назад

Долгожданный космический эпик от Bethesda порадовал далеко не всех игроков. Одна из самых популярных тем в разделе Reddit, посвященная игре, называлась «Starfield — это шаг назад», и изложенные там аргументы повторяются снова и снова — игра слишком сильно ограничена старым движком.

Постоянные загрузочные экраны, невозможность бесшовного перехода на планеты, отсутствие транспорта — все это выбивает из погружения и не дает насладиться исследованием космоса как следует.

Ранее мы показывали подборку багов из Starfield.