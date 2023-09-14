На ПК выйдет один из лучших эксклюзивов 2022 года

Horizon: Forbidden West вышла на PlayStation 4 и PlayStation 5 в феврале 2022 года и снискала высокие оценки у профильной прессы. Теперь же эта игра, как до этого Spider-Man и God of War, посетит персональные компьютеры.

Официального подтверждения этого пока нет, но на скорый выход Forbidden West не раз указывали инсайдеры и утечки. Последним из них на текущий момент был billbil-kun, ранее отличавшийся достоверной информацией о релизах Sony.

Предположительно менее чем через месяц игра выйдет в Steam и Epic Games Store.