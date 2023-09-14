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Сегодня, 17:49

На ПК выйдет один из лучших эксклюзивов 2022 года

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Horizon: Forbidden West.
Фото Guerrilla Games

Horizon: Forbidden West вышла на PlayStation 4 и PlayStation 5 в феврале 2022 года и снискала высокие оценки у профильной прессы. Теперь же эта игра, как до этого Spider-Man и God of War, посетит персональные компьютеры.

Официального подтверждения этого пока нет, но на скорый выход Forbidden West не раз указывали инсайдеры и утечки. Последним из них на текущий момент был billbil-kun, ранее отличавшийся достоверной информацией о релизах Sony.

Предположительно менее чем через месяц игра выйдет в Steam и Epic Games Store.

Источник: DTF
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