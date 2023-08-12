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Сегодня, 12:10

На первом видео консоль PS5 Slim показали со всех сторон

Владислав Шалганов
Корреспондент
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PS5 Slim.
Фото Sony PlayStation

Видео с обновленной версией PlayStation 5 появилось в Twitter-аккаунте пользователя BwE_Dev.

Визуально приставка не очень отличается от своей «старшей» версии — форм-фактор и дизайн консоли не претерпел особых изменений. Главной фичей облегченной версии станет съемный дисковод.

Стоит также отметить, что приставка на видео идентична той, которая была показана на одном из китайских форумов.

Точная дата выхода PS5 Slim пока не названа, но, по слухам, консоль может появится в продаже до конца текущего года.

Источник: Twitter
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