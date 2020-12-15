На «Московском Киберспорте» пройдут соревнования по UFC 4
На «Московском Киберспорте» пройдут соревнования по файтингу UFC 4. Турниры по этой дисциплине намечены с 16 по 20 декабря.
Участниками соревнований станут более 500 спортсменов различных возрастов и уровней подготовки, в том числе — представители смешанных единоборств. В частности, в турнирах примут участие известные личности из этого вида спорта: Камил Гаджиев, Абубакар Нурмагомедов, Чоршанбе Чоршанбиев, Дмитрий Бикрев, Саша Стоун, а также спортсмен и капитан «Сборной РУДН» в «КВН», ныне заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Сангаджи Тарбаев.
Расписание игр
16 декабря — легкий вес
17 декабря — средний вес
18 декабря — тяжелый вес
19 декабря — супертяжелый вес
Дополнительная информация:
https://cybermos.ru/news/cybersport/na-moskovskom-kibersporte-proydut-turniry-po-ufc-4/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю