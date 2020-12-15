На «Московском Киберспорте» пройдут соревнования по UFC 4

На «Московском Киберспорте» пройдут соревнования по файтингу UFC 4. Турниры по этой дисциплине намечены с 16 по 20 декабря.

Участниками соревнований станут более 500 спортсменов различных возрастов и уровней подготовки, в том числе — представители смешанных единоборств. В частности, в турнирах примут участие известные личности из этого вида спорта: Камил Гаджиев, Абубакар Нурмагомедов, Чоршанбе Чоршанбиев, Дмитрий Бикрев, Саша Стоун, а также спортсмен и капитан «Сборной РУДН» в «КВН», ныне заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Сангаджи Тарбаев.

Расписание игр

16 декабря — легкий вес

17 декабря — средний вес

18 декабря — тяжелый вес

19 декабря — супертяжелый вес