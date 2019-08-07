На канал "Ninja" на Mixer подписался миллион человек

На канал Тайлера "Ninja" Блевинса на Mixer подписался один миллион человек.

Блевинс перешел с Twitch на Mixer 1 августа. Его первую трансляцию на платформе от Microsoft в пике смотрели более 93 тысяч зрителей одновременно. В честь перехода разработчики Mixer сделали месячную подписку на канал "Ninja" бесплатной.

Со следующего месяца пользователи смогут продлить подписку за 5,99 доллара. Платформа не разглашает подробности, какой процент средств отдает стримеру.

"Ninja" начал стримерскую карьеру на Twitch в 2011 году. За девять лет он стал одним из самых популярных стримеров в мире и установил рекорд площадки по одновременному числу зрителей на личных трансляциях. По состоянию на 7 июля у Блевинса было 14,5 млн фолловеров и 437 млн просмотров.