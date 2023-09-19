На гигантский экран в Лас-Вегасе могут смотреть 20 000 человек одновременно

Самый большой в мире экран открылся в Лас-Вегасе. Гигантская сфера под названием MSG Sphere состоит из 1,2 миллиона модулей, а ее общая площадь равняется 54 000 квадратных метров.

Предназначен гигантский дисплей для концертов, шоу и других развлечений, что ничуть не удивляет, ведь это Лас-Вегас! Первые видео на внешней поверхности включали уже давно, а вот попасть внутрь зрителям еще только предстоит — первый концерт (выступать будет группа U2) назначен на 29 сентября.

Насладиться им помогут не только экраны с высоким разрешением но и продвинутое звуковое оборудование.