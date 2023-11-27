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Сегодня, 18:35

На Филиппинах теперь можно получить диплом по Dota 2 — в стране появился факультет по игре от Valve

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Dota 2.
Фото Valve

В одном из Филиппинских университетов открылся факультет киберспорта, на котором студентов будут обучать игре в Dota 2.

В заведении будет два отделения — лаборатория и арена. В лаборатории студенты будут получать практические знания, которые можно будет применить в игре, а на арене смогут помериться силами с другими учениками.

«Раньше родители ругали меня за то, что я много времени провожу за компьютером вместо учебы, а сейчас видеоигры могут стать не только моей учебой, но и работой на всю жизнь», — рассказал один из студентов.

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