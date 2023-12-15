На Android появился новый мобильный шутер в духе Counter-Strike

На платформе Android вышла третья часть шутера Special Force Group. С первого взгляда становится понятно, что игра заметно подражает Counter-Strike, в том числе и в плане разноцветных скинов для оружия, и даже дизайна карт, в которых без труда угадывается классика вроде Dust 2.

Фото ForgeGames Mobile

Всего разработчики обещают 40 карт, столько же вариантов оружия и целых 9 режимов игры, включая зомби режим. Разумеется, Special Force Group 3 бесплатна — и, что немаловажно, доступна в Google Play для пользователей из России.