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MY.GAMES сообщил о миграции в «Аллоды Онлайн» после запрета на оплату World of Warcraft

Читать «СЭ» в
«Аллоды Онлайн».

Компания MY.GAMES сообщила о резком скачке популярности MMORPG «Аллоды Онлайн». Уже сейчас количество регистраций возросло в 8 раз.

Новый поток игроков связывают с уходом Activision Blizzard из России, включая возможность покупки подписки в World of Warcraft. На данный момент в команде обсуждают открытие второго подписочного сервера.

«Аллоды Онлайн» — российская MMORPG от студии Nival, вышедшая в 2010 году. Проект доступен на ПК в Steam и в собственном лаунчере компании. Игра запущена в России, Европе, США, Бразилии, Турции, Японии, Корее и других странах.

(Анастасия Бойцова)

Источник: https://games.mail.ru/pc/news/2022-03-09/zhizn-posle-wow-registracii-v-allodah-uvelichilis-v-8-raz/
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