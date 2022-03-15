MY.GAMES сообщил о миграции в «Аллоды Онлайн» после запрета на оплату World of Warcraft

Компания MY.GAMES сообщила о резком скачке популярности MMORPG «Аллоды Онлайн». Уже сейчас количество регистраций возросло в 8 раз.

Новый поток игроков связывают с уходом Activision Blizzard из России, включая возможность покупки подписки в World of Warcraft. На данный момент в команде обсуждают открытие второго подписочного сервера.

«Аллоды Онлайн» — российская MMORPG от студии Nival, вышедшая в 2010 году. Проект доступен на ПК в Steam и в собственном лаунчере компании. Игра запущена в России, Европе, США, Бразилии, Турции, Японии, Корее и других странах.

(Анастасия Бойцова)