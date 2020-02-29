«Mxey» стал игроком Team Liquid

Энсси «mxey» Пекконен присоединился к составу Team Liquid по PUBG.

— Я очень рад, что теперь являюсь частью Liquid! Всем фанатам: даже если ты фанат FaZe, между нашими командами нет никаких разногласий, — цитирует игрока Cybersport.ru. — Мы остались друзьями, а на сервере, конечно же, будем друг друга убивать, но мы все равно друзья!

Ранее «mxey» выступал за FaZe Clan. С командой он выиграл вторую и третью фазы PEL, а также GLL Grand Slam: PUBG Classic и OGA PUBG PIT Invitational S2. Коллектив остановился на второй строчке на PUBG Global Championship 2019.