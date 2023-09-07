Мужчина, выпрашивавший интимные фото у детей в GTA: Online, получил суровый приговор

21-летний Кейшон Омар Купер из США получил строгий приговор — 16 лет тюрьмы. Осудили Купера за то, что он, притворяясь девочкой, выпрашивал у 11-летнего игрока в GTA: Online непристойные фото.

Кейшон Омар Купер.

К счастью, мама мальчика обнаружила эти фото у него на телефоне и обратилась в полицию. Копы, в свою очередь, связались с ФБР и вскоре педофил был задержан. Поскольку на устройствах задержанного обнаружились и другие подобные материалы, то срок оказался действительно большим.