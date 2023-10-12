Мультиплеерный экшен про пиратов Blazing Sails раздают бесплатно

Если вам надоело играть в Sea of Thieves и ждать Skull & Bones, то самое время бесплатно забрать Blazing Sails — там есть пираты, корабли, тропические острова... Короче, все что нужно в игре о пиратах, которую раздают в Epic Games Store.

В Steam игра все еще находится в раннем доступе, но несмотря на это у нее уже 5502 рецензии, 89% из которых — положительные.

Раздача продлится неделю, после чего начнется раздача хоррора The Evil Within.