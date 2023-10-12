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Сегодня, 23:10

Мультиплеерный экшен про пиратов Blazing Sails раздают бесплатно

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Blazing Sails.
Фото Get Up Games

Если вам надоело играть в Sea of Thieves и ждать Skull & Bones, то самое время бесплатно забрать Blazing Sails — там есть пираты, корабли, тропические острова... Короче, все что нужно в игре о пиратах, которую раздают в Epic Games Store.

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В Steam игра все еще находится в раннем доступе, но несмотря на это у нее уже 5502 рецензии, 89% из которых — положительные.

Раздача продлится неделю, после чего начнется раздача хоррора The Evil Within.

Источник: Epic Games Store
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