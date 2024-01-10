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Сегодня, 20:10

MSI сделала монитор для читеров — у него будет умный прицел

Владислав Шалганов
Корреспондент
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MEG 321URX QD-OLED.
Фото MSI

MSI представила новый «нечестный» монитор — он будет помогать игрокам в шутерах.

MEG 321URX QD-OLED.
Фото MSI

Модель MEG 321URX QD-OLED обнаруживает врагов и раскрывает их местоположение при помощи «умного прицела» — он автоматически меняет цвет, когда враг находится в поле зрения. Еще у него будет режим оптического зума, позволяющий превратить абсолютно любое оружие в снайперское.

MEG 321URX QD-OLED.
Фото MSI

Как с этим будут бороться анти-чит системы — пока неизвестно.

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