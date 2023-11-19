MrBeast провел 7 дней под землей — там же блогер отметил 200 миллионов подписчиков на канале

Американский ютубер MrBeast провел 7 дней в стеклянном гробу под девятью тоннами грязи.

Таким образом блогер решил не только сделать вызов самому себе, но и побить свой предыдущий рекорд в 50 часов под землей.

Внутри гроба Джим питался сух.пайками и снэками, а также умудрился даже заниматься какими-никакими физическими упражнениями, чтобы «избежать тромбоза».

Во время выполнения челленджа на канале MrBeast набралось 200 миллионов подписчиков — такую круглую дату блогеру пришлось также отметить под землей.