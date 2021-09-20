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Mousesports думает о варианте замены acoR

10:01

В составе mousesports по CS:GO в ближайшее время произойдет замена одного игрока.

По данным Cybersport.Metaratings.ru, команду может покинуть Фредерик acoR Гулдстренд. По каким причинам он решил уйти, не сообщается. Заменить его сможет 19-летний игрок академии «мышек» Адам torzsi Торзсас. Также сообщается, что АcoR практически сразу присоединится к другой команде.

Мousesports занимает 15-е место в рейтинге команд HLTV.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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