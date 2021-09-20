Mousesports думает о варианте замены acoR
10:01
В составе mousesports по CS:GO в ближайшее время произойдет замена одного игрока.
По данным Cybersport.Metaratings.ru, команду может покинуть Фредерик acoR Гулдстренд. По каким причинам он решил уйти, не сообщается. Заменить его сможет 19-летний игрок академии «мышек» Адам torzsi Торзсас. Также сообщается, что АcoR практически сразу присоединится к другой команде.
Мousesports занимает 15-е место в рейтинге команд HLTV.
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